شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد بريتنى سبيرز ترقص بحرفية شديدة ولياقة فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت النجمة العالمية بريتني سبيرز في وصلة رقص و هو ما ظهر بمقطع فيديو فصير نشرته النجمة الشهيرة البالغة من العمر 37 عام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" ، و هو المقطع الذى حصد سلسلة طويلة من عبارات الثناء حول رقص بريتني بحرفية و لياقة بالغة.
ووصلت حتى الآن نسبة مشاهدة فيديو رقص بريتنى سبيرز لأكثر من 3.4 مليون مشاهدة على "إنستجرام".
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