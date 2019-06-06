شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد بريتنى سبيرز ترقص بحرفية شديدة ولياقة فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت النجمة العالمية بريتني سبيرز في وصلة رقص و هو ما ظهر بمقطع فيديو فصير نشرته النجمة الشهيرة البالغة من العمر 37 عام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" ، و هو المقطع الذى حصد سلسلة طويلة من عبارات الثناء حول رقص بريتني بحرفية و لياقة بالغة.

ووصلت حتى الآن نسبة مشاهدة فيديو رقص بريتنى سبيرز لأكثر من 3.4 مليون مشاهدة على "إنستجرام".