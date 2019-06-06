زيزى عادل تطرح أغنية "عالله تتهور" على موقع يوتيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة زيزى عادل فيديو كليب أغنية جديدة عبر موقع يوتيوب من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير باسم "عالله تتهور"، وهي الأغنية التي اختارت طرحها ثاني أيام العيد. أغنية " عالله تتهور" من كلمات وألحان زيزى عادل، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهى الأغنية التي تأتي بعدما طرحت آخر أغانيها "الرجالة" التي حققت نجاحاً كبيراً أثناء طرحها فى وقت سابق من العام الجارى.

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