شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية "محطة مصر" بمسرح العرائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسرح القاهرة للعرائس اليوم الخميس، افتتاح العرض المسرحى الجديد الذى يحمل اسم "محطة مصر"، في تمام الساعة السادسة مساء، ويعقبه حفلة أخرى في الثامنة والنصف مساء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

"محطة مصر" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس - التابعة للبيت الفني للمسرح، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة. العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، موسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.