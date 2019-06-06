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مصطفى قمر يتغزل فى زوجته يوم عيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاد زوجته، موجها لها رسالة رومانسية كلها حب.

وكتب مصطفى، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"،  قائلا: "كل سنة و انتى طيبة يا زوجتي الغالية الطيبة ربنا مايحرمنى من طيبة قلبك وتبقي دائما جنبى طول العمر".

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وعلى جانب آخر يتعاون مصطفى قمر، مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "فوق القمر"، ويراهن عليها بقوة خلال ألبومه الجديد الذى يتضمن 8 أغنيات ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى ومنها  أغانى "جات تصالحنى" و"وياك".

 ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم.


مصطفى قمر

 

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