شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الفطر .. عرض مسرحية "الحادثة" على مسرح الغد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء علي مسرح الغد بالعجوزة مسرحية "الحادثة" وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العرض جماهيريا ونقديا فى الموسمين السابقين.

تدور أحداث "الحادثة" حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

ويشارك في بطولة العرض ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، فتحى الجارحى، نيجار، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان.