تعرف على إيراد "حملة فرعون" في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد والفنانة روبي، على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك، مع 4 أفلام أخرى، هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة" و"محمد حسين".

وحقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء 5 يونيو، إيراد بلغ 2 مليون و595 ألفًا و334 جنيهًا.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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