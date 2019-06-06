خاص| أحمد رزق: الظروف تدفعني للمشاركة في حرب "الممر" وهذا ما يقوله دوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان أحمد رزق عن سعادته، كونه أحد أبطال فيلم "الممر" المعروض حاليًا ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا وجود العديد من الأسباب التي شجعته على المشاركة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحمست للمشاركة في (الممر) لأن منذ فترة طويلة لم نقدم فيلمًا حربيًا يؤرخ لبطولات القوات المسلحة، ولأن الفيلم تم تقديمه بامكانيات سينمائية متطورة باستخدام الكاميرات الحديثة والعدسات والجرافيكس، التي لم تكن موجودة وقت صناعة الأفلام التي نشاهدها عن الحرب، وهي بالمناسبة أفلام عظيمة أيضًا، ومنها (الرصاصة لا تزال في جيبي)، وأفلام كلها محفورة في تاريخنا ووجداننا".

وتابع رزق "هناك سبب آخر مهم شجعني على قبول (الممر)، وهو أنه من إخراج مخرج كبير مثل شريف عرفة، فلو لم يتحمس الفنان للمشاركة في عمل توفرت له كل هذه العناصر متى سيتحمس".

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وعن طبيعة دوره، قال "أجسد دور مراسل صحفي يتم انتدابه من قِبل الجريدة التي يعمل بها؛ لتغطية واحدة من عمليات حرب الاستنزاف، لكن هو ليس جنديًا ولا ضابطًا، ومع تطور الأحداث تضطره الظروف للاشتراك في الحرب، وهذا يكفي حتى لا نحرق الأحداث".

وأكد رزق أن دوره يبعث برسالة إلى الناس مفادها "مش شرط تبقى جندي عشان تقف جنب بلدك وتخدمها في وقت الحرب ووقت الشدائد، الجندي زي الصحفي زي الضابط زي الدكتور والمهندس كلهم ايد واحدة من أجل الوطن".

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، ويظهر الفنان شريف منير كضيف شرف وكذلك الفنانة هند صبري.