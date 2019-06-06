"سبع البرُمبة" يقترب من 3 ملايين جنيه في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر الجاري، الفيلم الكوميدي "سبع البرُمبة" بطولة الفنان رامز جلال، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، إلى جانب أفلام: "الممر"، "كازابلانكا"، "حملة فرعون" و"محمد حسين".

وبلغ إيراد الفيلم في أول أيام عيد الفطر الأربعاء 5 يونيو (2 مليون و890 ألفًا و570 جنيهًا).

"سبع البرُمبة" بطولة رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بدرية طلبة، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.