حميد الشاعري ينشر فيديو لـ"ببغاء" يغني لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر المطرب حميد الشاعري، فيديو لببغاء يغني للاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي الفيديو وصف الببغاء "صلاح" بالملك المصري"، وعلق "الشاعري" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "بغبغان بيغني لصلاح".

جدير بالذكر أن اللاعب محمد صلاح، وصل مؤخرًا إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر داخل مسقط رأسه.

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