تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر

تصدر فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، إيرادات موسم أفلام عيد الفطر حيث حقق 6 ملايين و721,308 ألف. بينما حقق فيلم "الممر" للفنان أحمد عز الذي جاء في المركز الثاني 2 مليون و920,888 ألف، فيما جاء في المركز الثالت فيلم "سبع البرمبة" جاء في المركز الثاني 2 مليون و920,888 ألف، فيما جاء في المركز الثالت فيلم "سبع البرمبة"وحقق 2 مليون و890,570 ألف. وفي المركز الرابع جاء فيلم "حملة فرعون" الذي حقق 2 مليون و595,334 ألف ، ليصبح فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد المركز الخامس والأخير حيث حقق 548,141 ألف.

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