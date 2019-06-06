بعد حفلها في السعودية.. أنغام توجه رسالة حب لجمهورها

أعربت المطربة أنغام، عن سعادتها بقضائها أولى أيام عيد الفطر المبارك مع جمهورها في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"انستجرام".

ونشرت أنغام مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة :"سعيدة جداً انني قضيت العيد مع جمهوري العزيز في السعودية".

ويذكر أنه كانت أحيت المطربة أنغام حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة المطرب السعودي رابح صقر، ضمن حفلات العيد بالمملكة العربية السعودية.