شاهد.. شمس الكويتية تطلق اغنية خاصة بنادي النصر “دق خشوم”

كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 02:57 مساءً - أطلقت الفنانة ​شمس الكويتية​ أغنية جديدة خاصة بنادي النصر “​دق خشوم​” عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد أثارت شمس الكويتية الجدل بهذه الأغنية بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها تشوق المتابعين بأغنيتها إلا أنها تعرضت للإنتقادات من جانب الفريق المعادي لنادي النصر.

يذكر أن نادي النصر توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن غريمه الهلال صاحب المركز الثاني.

وتعد شمس الكويتية، من مشجعي نادي النصر السعودي وعادة ما تحضر بعض مبارياته وتحرص على توجيه التهاني له بعد انتصاراته وتتويجه بالبطولات.