شاكيرا أمام المحكمة مجددا

كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 02:57 مساءً - مثلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام محكمة إسبانية للرد على إتهامات بالإحتيال الضريبي خلال الفترة التي كانت تقيم فيها داخل إسبانيا .
واتهمها ممثلو الإدعاء بعدم دفع ما يقرب إلى 14.5 مليون يورو ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و 2014 .
ووجه المدعون الاتهامات إليها في ديسمبر الماضي عن الفترة التي يقولون أن شاكيرا كانت تقيم خلالها في منطقة كتالونيا .
وعلى الجانب الآخر يقول ممثلي شاكيرا إنها لم تعش في إسبانيا حتى عام 2015 وسددت كل إلتزاماتها الضريبية .
ووصلت شاكيرا إلى محكمة ” إسبا لوجاس دي ليوبراجات ” قرب مدينة برشلونة عبر مدخل مرآب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام .
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