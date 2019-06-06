قرار جديد في قضية سفاح المسجدين بنيوزيلندا

كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 02:57 مساءً - ألغى قاضي المحكمة العليا النيوزيلندية ” كاميرون ماتدر ” قرار منع وسائل الإعلام من نشر صور ” برينتون تارانت ” منفذ مذبحة المسجدين التي شهدتها مدينة ” كرايست تشيرتش ” في مارس الماضي والمتهم بقتل 51 شخصا .

وأوضح البروفيسور ” بيل حوج ” المتخصص في الشئون القانونية عن السبب من وراء قرار رفع الحظر بإنه يعود إلى ضرورة ضمان الشفافية فيما يتعلق بشهود العيان وحتى يتأكد القضاء من ان شهود العيان يتعرفون على المجرم استنادا إلى تجربتهم الشخصية لا للصور الصحفية .

وفور إعلان قرار رفع الحظر نشرت وكالة ” أسوشتيد برس ” صورا للمتهم وهو ماثلا أمام القضاء .

Advertisements

وتعود الواقعة إلى يوم 15 مارس الماضي حيث قام المتهم باستهداف المصلين أثناء صلاة الجمعة وهو يحمل أسلحة آلية وبث هجومه على صفحته الشخصية على ” فيس بوك ” على الهواء مباشرة .

ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة يوم 14 يونيو الجاري بعد أن وضع في الحبس الإحتياطي في إبريل الماضي وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي لمعرفة إذا كان أهلا للمثول للمحاكمة .