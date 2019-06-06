لماذا لم يؤدي محمد صلاح صلاة العيد ؟

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كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 02:57 مساءً - انتقد نجم نادي ليفربول الإنجليزى ونجم المنتخب المصري ” محمد صلاح ” ما حدث له صباح أمس في مسقط رأسه بقرية ” نجريج ” بمحافظة الغربية حيث لم يستطع من اداء صلاة العيد بعد أن حاصر الصحفيين والمعجبين منزله لالتقاط الصور معه .
مما استدعى إلى وجود قوات الأمن التي قامت بمحاصرة المنزل منعا لاقتحامه من جانب الجماهير .
كما ذكرت وسائل إعلامية مصرية أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح خوفا من تزايد الحشود أمام منزل اللاعب .
ونشر صلاح تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” انتقد فيها ما حدث وسلوك بعض الصحفيين الذي لا يتسم بالمهنية وعدم الاحترافية وانتهاك للخصوصية على حسب قوله .
وأثارت تغريدة محمد صلاح تفاعل الجمهور معه حيث لاقت عددا كبيرا من التعليقات والمشاركات .
كما انقسم الجمهور إلى ما بين مؤيد ومعارض حول التغريدة .. فالمؤيدين انتقدوا الصحفيين ووصفوهم ب ” المتطفلين ” والمعارضين عابوا على صلاح انتقاده لمحبيه الذين فعلوا ذلك بسبب حبهم له ولرؤيته .
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