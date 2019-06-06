الفنان الليبي بهجت يغني “قلبك وين” لـ حسن الشافعي

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح المؤلف الموسيقي حسن الشافعي أغنية جديدة تحمل توقيعه بعنوان “قلبك وين” من غناء الفنان الليبي الشاب بهجت. وأطلق الشافعي الأغنية عبر قناته على موقع “يوتيوب”، حيث يعبر من خلالها عن فكرة موسيقية مميزة يضيفها إلى قائمة أعماله الفنية الاستثنائية. وكان حسن الشافعي قد عمد طيلة الأيام الماضية على الترويج للأغنية من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن حسن الشافعي انشغل في الفترة الأخيرة بالعمل على هذه الأغنية والتي أصدرها كهدية للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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