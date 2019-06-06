متابعة بتجـــــــــــرد: تحدثت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن العلاقة المميزة التي جمعتها بالنجم السوري قصي خولي في كواليس تصوير مسلسل “خمسة ونص” وذلك خلال حلولها ضيفة على سهرة “القمر عنا” التي احتفت فيها شاشة “ام تي في” بنجاحها في سباق دراما رمضان لهذا العام.
وأشارت نادين إلى الكيمياء التي كانت بينهما أثناء تصوير مشاهد العمل حيث كان قصي يقبّلها على جبينها مرارًا تعبيرًا منه عن إعجابه بأدائها، وأعربت بدورها عن محبتها واحترامها له، واعجابها الكبير بتمثيله وقدراته الفنية.
من جانبه رد قصي على نادين عبر حسابه على موقع “تويتر”، وأشار إلى أن كل قبلة كان يضعها على جبينها كانت نابعة من قلبه فكتب: “كل بوسة على جبينك كانت من قلبي لأنو بالشراكة الصح وأيمانا ببعض النتائج الحقيقة مافي عين بتكذبها مبروك النجاح ونحنا القصة كلها”.
وعادت نادين وردت على قصي معربة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه فكتبت: “بكبر فيك ومبسوطة لنجاحك الكبير لانك بتستاهل كل الخير ونحنا سوا كلنا أيد وحدة”.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها رجل الأعمال صادق الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يُقبّل نادين نجيم على جبينها وهي تُغرّد: “بكبر فيك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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