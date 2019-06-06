هاشتاغ داليا مبارك يجتاح تويتر.. والسبب؟

أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان “ترا حقي” كلمات قصي عيسى، الحان علي صابر والتوزيع الموسيقي هشام السكران.

وبعد ان طرحت داليا الأغنية على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، اجتاح اسمها التايملاين من قبل محبيها الذين رددوا العمل، معبّرين في نفس الوقت عن جمال صوت داليا، بالاضافة الى جمال الأغنية العاطفية بإمتياز ان لناحية الكلام واللحن والموزع.

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كما عبّرت داليا عن فرحتها بعد ان تصدّر هاشتاغ “ترا_حقي” التراند في السعودية. وقالت “عقبال اليوتيوب انشالله”.

ويقول مطلع الأغنية: “ترا حقي من افكر بيك … واشغل بيك تفكيري … بهالدنيا بعد ماعيش. من اتفكررر ابغيرررري….. بهالدنيا بعد ماعيش.. تخيل لو….عليه اتغيب وننهي حبنا ونتركه .. العالم ينتهي ويصير.. عالم مااااكو بي ضحكه.. ترا حقي من افكر بيك”.

آخر اعمال داليا أغنية “لا تعتقد” كلمات راكان بن سياف، الحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل، إشراف عام: محمد الزرعوني وإنتاج فايز السعيد ومحمد الزرعوني. “لا تعتقد” اغنية رومانسية هادئة، حيث تتوجه بها إلى الحبيب بعد الانفصال والخيانة بأن لا يعتقد انها ستسامحه.