بالصور- خطوبة فاليري ابو شقرا رسميًا

بعد أكثر من شهر على اعلان خطوبة ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا من شاب من خارج الوسط الفني يدعى زياد عمار.

وتداول جمهور فاليري على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من أجواء حفل الخطوبة الرسمية التي تمّت وسط أجواء عائلية، وانهالت التعليقات من قبل المحبين الذين هنؤها على الخطوبة.

وكانت “فاليري” قد شاركت في بطولة مسلسل “ما فيّ” المؤلف من 60 حلقة وهي تستعد لتصوير الجزء الثاني منه، اخراج رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، ويشارك البطولة الى جانبها كل من معتصم النهار، احمد الزين، إلسا زغيب، ليليان نمري، زينة مكي، بيار داغر، جان دكاش، نادين خوري، يوسف حداد، سهير نصر الدين، المنتصر نجم الدين، كارلا بطرس، روزينا لاذقاني، ناتاشا شوفاني، جو طراد، محمد قنوع وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.