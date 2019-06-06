إيفانكا ترامب تطير إلى هولندا من أجل "تمكين المرأة".. وتتألق بإطلالة وردية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تركت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب عائلتها في المملكة المتحدة، لتتجه إلى هولندا، بحسب صحيفة "ديل ميل البريطانية".

ومن المقرر أن تقود إيفانكا البالغة من العمر 37 عامًا، الجلسة الختامية للقمة العالمية لريادة الأعمال في لاهاي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت إيفانكا بإطلالة رائعة خلال وصولها للمطار الهولندي، حيث ارتدت فستانًا باللون الأبيض مع الورود الوردية وأكمام طويلة، بقيمة 1119 جنيهًا إسترلينيًا (1.511 دولارًا).

ولحسن الحظ، حملت إيفانكا معها مظلة كبيرة عقب نزولها من الطائرة، حيث كانت هناك أمطار شديدة.

ونشرت إيفانكا مقطع فيديو لها وهي تتجول في المطار وتلوح للكاميرا، قائلة:"وداعًا المملكة المتحدة، شكرًا على الرحلة العظيمة".

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ومن المقرر أن تتحدث إيفانكا خلال قمة ريادة الأعمال التي تركز على تمكين المرأة.

وعند وصولها إلى لاهاي، شاركت إيفانكا صورًا أخرى من اجتماعها بأفراد الجيش في السفارة الأمريكية في لاهاي.

وكتبت: "ممتنة لمشاة البحرية الذين تم نشرهم في @ US.EmbassyTheHague على خدمتهم لبلدنا!" مع رسم للعلم الأمريكي والهولندي.

وكانت قضت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة أيام في العاصمة لندن، برفقة والدها دونالد وميلانيا وإخوتها خلال الزيارة الرسمية للدولة.