مايلي سايروس تُهاجم الصحافيين بسلسلة تغريدات.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت النجمة، مايلي سايروس، النقاد والصحافيين الذين نشروا مقالات وتقييمات سلبية عن ألبومها الجديد، الذي ظلت تعمل عليه على مدار العامين الماضيين.

وكانت بداية نوبة الغضب التي انتابت مايلي حين وجدت أن الناقد الموسيقي، سيدني جور، يصف ألبومها الجديد She Is Coming بأنه "فوضى عارمة وغير هادفة".

وأعلنت مايلي بوضوح عن غضبها من هؤلاء الصحافيين عبر سلسلة تغريدات نشرتها لمتابعيها الذين يقدر عددهم بـ42.7 مليون شخص على تويتر.

وبطبيعة الحال، أبدى متابعو مايلي تعاطفهم معها، خاصة وأنهم أثنوا على الجهد الذي بذلته في ألبومها الجديد، وصبوا كامل غضبهم على هذا الناقد بعد نشره تقييمه.

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وعبَّر بعض المتابعين عن رفضهم للطريقة التي انتقدت بها مايلي ذلك الصحفي، لأنه في الأخير يقوم بوظيفته، داعين إياها لضرورة تقبل الانتقاد والرأي الآخر.