شكرا لقرائتكم أول ملياردير في مجال الراب.. ثروته تفوق المليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح جاي-زي أول فنان راب يحقق ثروة تفوق المليار دولار بفضل استثماراته في مجال العقارات والموسيقى وغيرها، وفق مجلة "فوربز" المتخصصة.

وكتبت "فوربز في مقال مكرس لجاي-زي، زوج المغنية بيونسيه، أن نجم الراب الأميركي "راكم ثروة قدرها مليار دولار ما يجعله واحداً من أصحاب المليارات القلائل في أوساط الترفيه والأول في مجال الراب".

وترعرع جاي-زي في مسكن شعبي بحي بروكلين في نيويورك، وباع المخدرات في شبابه، لكنه حقق النجاح بعد ذلك على الطريقة الأميركية. فهو بات محترماً في أوساط الأعمال بنيويورك وأقام علاقة صداقة مع باراك أوباما.

ودرت عليه حصصه في شركتين لإنتاج المشروبات الكحولية 320 مليون دولار.

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وتبلغ قيمة المجموعة الموسيقية للفنان البالغ 49 عاماً، حوالي 75 مليون دولار، فيما تصل قيمة خدمة "تايدل" للموسيقى بالبث التدفقي التي أسسها إلى 100 مليون دولار.

ومع زوجته، يملك جايز-زي شقة في حي ترابيكا الراقي جداً في مانهاتن، فضلاً عن ممتلكات في ضاحية نيويورك وحي بل إير في لوس أنجلوس. كما تقدر قيمة العقارت التي يملكها بخمسين مليون دولار.

وقد أتى في المرتبة الثانية المنتج ديدي المعروف سابقاً باسم باف دادي، والذي قدرت ثروته بحوالي 825 مليون دولار.

أما ثروة المنتج دكتور دراي فهي 770 مليون دولار، وفق "فوربز".

والرجال الثلاثة هم أغنى ثلاثة أشخاص في مجال الراب وفي مجمل الأوساط الموسيقية الأميركية أيضا.