شيرين عبدالوهاب تنعى ضحايا كمين العريش وتطلب "الشهادة"

نعت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، ضحايا الهجوم المتطرف على نقطة تفتيش جنوب العريش.

وعلقت شيرين قائلة: "ربنا يرحم شهداء العريش اللي استشهدوا في أيام مفترجة ويصبر أهاليهم ويرزقنا الشهادة زيهم".

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع عدد من العناصر المتطرفة وتبادل إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مقتل 5 من العناصر المتطرفة، وقُتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

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