اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
""الخليج 365"" من القاهرة: نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما تردد عنه بأنه وصف دوقة ساسكس ميغان ماركل الأميركية الأصل والمنشأ بأنها شخصية فظة، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام حرفت كلماته وهو يرى أنها لطيفة جداً، مشيراً إلى أنه التقى بزوجها الأمير هاري، وهو شخص رائع، كما كل أفراد العائلة المالكة. لافتاً أنه أجرى حديثاً مطولاً مع ولي العهد الأمير تشارلز الذي يشنّ حملات لزيادة الوعي حيال تدمير البيئة وأثر تغيّر المناخ، واستدرك قائلاً: .."لكنني لا أعتقد أن الأرض تزداد حرارةً. وتطرقت معه لمواضيع أخرى ومنها العمارة".
وكانت ميغان الممثلة الأميركية السابقة قد انتقدت ترمب خلال حملته الانتخابية في العام 2016 ووصفته بأنه كاره للنساء ومثير للخلافات. علماً أن الرئيس الأميركي أشار إلى أن صحيفة "صن" البريطانية كانت قد أبلغته بانتقادات ميغان له: فأجاب: ”لم أكن أعرف أنها فظة“، وتمنى لها حياة سعيدة كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية. ثم أوضح في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التلفزيونية أنه قصد بتعليقه أن ميغان كانت فظة "تجاهه" لكنه يعتقد أنها شخصية لطيفة جداً. واستطرد شارحاً: ”لم أكن أعرفها وأعتقد أنها لطيفة جداً. ربما كانت فظة تجاهي، ولا بأس في ذلك. لكن ليس جيداً بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها، ولم أكن كذلك.“
كانت هذه تفاصيل خبر "ترمب" ينفي وصفه لميغان ماركل بالـ"فظة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.