"ترمب" ينفي وصفه لميغان ماركل بالـ"فظة"

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""الخليج 365"" من القاهرة: نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما تردد عنه بأنه وصف دوقة ساسكس ميغان ماركل الأميركية الأصل والمنشأ بأنها شخصية فظة، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام حرفت كلماته وهو يرى أنها لطيفة جداً، مشيراً إلى أنه التقى بزوجها الأمير هاري، وهو شخص رائع، كما كل أفراد العائلة المالكة. لافتاً أنه أجرى حديثاً مطولاً مع ولي العهد الأمير تشارلز الذي يشنّ حملات لزيادة الوعي حيال تدمير البيئة وأثر تغيّر المناخ، واستدرك قائلاً: .."لكنني لا أعتقد أن الأرض تزداد حرارةً. وتطرقت معه لمواضيع أخرى ومنها العمارة".

وكانت ميغان الممثلة الأميركية السابقة قد انتقدت ترمب خلال حملته الانتخابية في العام 2016 ووصفته بأنه كاره للنساء ومثير للخلافات. علماً أن الرئيس الأميركي أشار إلى أن صحيفة "صن" البريطانية كانت قد أبلغته بانتقادات ميغان له: فأجاب: ”لم أكن أعرف أنها فظة“، وتمنى لها حياة سعيدة كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية. ثم أوضح في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التلفزيونية أنه قصد بتعليقه أن ميغان كانت فظة "تجاهه" لكنه يعتقد أنها شخصية لطيفة جداً. واستطرد شارحاً: ”لم أكن أعرفها وأعتقد أنها لطيفة جداً. ربما كانت فظة تجاهي، ولا بأس في ذلك. لكن ليس جيداً بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها، ولم أكن كذلك.“