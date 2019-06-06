فن ومشاهير

جنيفر لوبيز تنشر صورة تجمع ابناءها وتؤكد فخوره بيهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث دائما النجمة العالمية جنيفر لوبيز عن طرق مختلفة لتظهر مدي اهتمامها بأبنائها وأبناء خطيبها لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز .

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نشرت جنيفر لوبيز البالغة من العمر 49 عام علي الـ " STORY " الخاص بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة جمعت طفليها التوأم إيمي و ماكس مع ابنه خطيبها رودريجيز، وكتبت النجمة الشهيرة علي الصورة " أننا فخورين بكم " وتقصد هي واليكس رودريجيز.

يذكر أنه أخذ الثنائى  جنيفر لوبيزواليكس رودريجيز أبنائهما وعددا من أصدقائهما المقربين لحضورحفل النجمة العالمية إريانا جراند الذى أقيم فى أمريكان إيرلاينز فى ميامى بفلوريدا مساء الجمعة، وقد نشر رودريجيز على الـ"story" الخاص بصفحته الشخصية على إنستجرام مقاطع فيديو تظهر مدى اندماج لوبيز بالحفل، وهى ترقص على إحدى أغنيات إريانا كذلك أبنائهما.

من صفحة لوبيز
من صفحة لوبيز
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