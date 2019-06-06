شكرا لقرائتكم خبر عن "ياسكاكر السكر" كليب جديد لــ رامى عياش وتشاركه فيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم اللبناني رامي عياش اغنية "ياسكاكرالسكر" على اليوتيوب اليوم الخميس وهي من بين أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" ومفاجأة الفيديو كليب نجمة الإستعراض الفنانة فيفى عبده التى شاركت فى تصويره وقدمت فاصلا من الرقص بمصاحبة مجموعة من الموديلز ومن المتوقع أن يحقق الكليب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي، نظرًا لتألق رامي القوي في أدائه الغنائى بالإضافة إلى خفة دم الفنانة فيفى عبده وتألقها فى تقديم دورها فى الكليب هذا إلى جانب اختيار كلمات الأغنية وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها التى قدمها المخرج فادى حداد.

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"ياسكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، وتم التصوير فى بيروت، واستغرق يومان وهى من إنتاج مزيكا فى أول تعاون بين النجم رامى عياش و محسن جابر.. ويقول مطلع الكليب

ياسكاكر السكر يا مسكر

يا حلاوة مشبك معقودة

على إيه شمسى انا بقى هتنور

طول ما انت عيونك موجودة