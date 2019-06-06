- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تهرب من "عيدية" ابنها بالصلاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر روح الدعابة بين النجمة وفاء عامر وابنها عمر، وهو ما يظهر عبر حساب كل منهما على "انستجرام"، فكثيرا ما يقوم عمر بعمل "المقالب" فى والدته، ويحرص على تصويرها ونشرها عبر انستجرام .
وبمناسبة العيد، نشر عمر فوزى، نجل الفنانة وفاء عامر، فيديو وهو يطلب منها "العيدية"، إلا أنها كانت تصلى، وحينما انتهت من صلاتها، دخلت فى صلاة أخرى، هربا من إعطاء نجلها العيدية.
وفاء عامر 2
وفاء عامر
وفاء عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "حكايتى" والذى عرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تهرب من "عيدية" ابنها بالصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.