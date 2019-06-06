شكرا لقرائتكم خبر عن شاركت نجم في مسرحية " عش المجانين"..5 معلومات عن الفنانة الراحلة ناهد حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الوسط الفنى أمس خبرا حزينا برحيل الفنان الكبير محمد نجم، وأيضا بوفاة الفنانة ناهد حسين، والتى شاركته بطولة مسرحية "عش المجانين"، أشهر أعمال نجم المسرحية. شيع جثمان الراحلة من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم ودفنت في مقابر العائلة بالبساتين.

لناهد حسين، العديد من الأدوار المهمة، والمشاركات المؤثرة فى مسلسلات ومسرحيات، حيث بدأت مسيرتها الفنية فى أواخر السبعينات، فيما كان أخر أعمالها الفنية قبل حوالى 24 عاما.

ويرصد الخليج 365 5 معلومات عن الفنان الراحلة ناهد حسين،

تخرجت في المعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٧٩ و ركزت أعمالها بالمسرح



الراحلة ناهد حسين

هى شقيقة الفنان الكبيرة رجاء حسين، والتى تلقت العزاء أثناء جنازتها.



الفنانة ناهد حسين

أوصت الفنانة الراحلة بألا يقام عزاء لها بعد رحيلها .

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ناهد حسين

من مسرحياتها"عش المجانين" عام 1980 و "إفتح المحضر" 1986 و "الثعلب فى الملعب" 1994 .

من أعمالها التليفزيونية " زوج سعيد جداً "1979 و ضمير آبله حكمت عام 1991 ومسلسل "يوميات ونيس" 1995، والذى كان أخر أعمالها الفنية.