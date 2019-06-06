شكرا لقرائتكم خبر عن كازابلانكا يحقق اعلي إيراد يومي في السينما المصرية بـ6 مليون و700 ألف جنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم "كازابلانكا"، بطولة النجم أمير كرارة، إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بـ 6,721,308،منفردا بالصدارة متجاوزا عن باقى الإفلام المنافسة بفارق كبير، بالإضافة إلي الأرقام القياسية التي يحققها علي مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم فى دور العرض العربية والخليجية.
يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم علي راسهم ، أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا و سينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، و، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.
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