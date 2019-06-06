شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة :" لو مات في ارضك ميت شهيد في ألف غيره بيتولد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشاعر أمير طعيمة، شهداء كمين العريش، متقدما بخالص العزاء لجميع أسر شهداء الوطن. وغرد أمير، عبر حسابه على تويتر، قائلا: " صباح الخير عليك و علي كل اللي راحوا معاك و اللي راحوا قبلك و اللي هيروحوا بعدك .. نحتسبكم عند الله شهداء لو مات في ارضك ميت شهيد في الف غيره بيتولد، متابعا البطل أبانوب ناجح عطية بطل تاني من ابطال كمين العريش ربنا يرحمك انت و أخواتك". Advertisements

بوست أمير طعيمة

بوست أمير طعيمة وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان لها أن عناصر إرهابية، استهدفت فجر الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

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