شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفلها بالدمام .. أصالة : كانت أكتر من حلوة والنّاس سمّيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة أصالة أمس حفلا غنائيا في الدمام بالسعودية، وذلك ضمن سلسلة حفلات خليجية تحيها النجمة أصالة خلال عيد الفطر.

وجذبت أصالة الأنظار بإطلالتها الجذابة، حيث ظهرت بفستان أخضر مميز، وسط حضور كبير من الجمهور السعودى والعربى.

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أصالة نشرت صورة من حفل أمس، وعلقت عليها قائلة "الحمد لله كانت حفله أكتر من حلوة والنّاس سمّيعه وحلوين وأهلّ طيبين وعيدى معهم كان غير في دمّام الذوق والرقيّ وفستاني من صديق القلّب المُبدع نيكولا جبران وكلّ الشكر لكلّ مم اهتمّ اليوم فينى"



أصالة

من جانبه نشر المخرج طارق العريان، زوج النجمة أصالة فيديو، فيديو مشيدا بأداءها على المسرح.

تحيى النجمة أصالة نصرى، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا ويشاركها النجم أصيل أبو بكر سالم، داخل "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، بدولة الكويت، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك.