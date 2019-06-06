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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن كريم محمود عبد العزيز: " أخويا اللي شال مسلسل هوجان على كتفه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد إمام، عن سعادته البالغة للعمل مع صديقه الفنان كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل " هوجان"، وتقديم عمل أشاد به الجميع .
وكتب " إمام"، قائلا: " أنا اكتر واحد كان نفسي أشوف الزعيم و الساحر مع بعض في عمل بس أظن مفيش أحلى من كده الناس أتخضوا أن إحنا هنمثل مع بعض وأتخضوا أكتر لما شافوا تمثيلنا مع بعض، أخويا اللى مكسر الدنيا و اللى شال مسلسل هوجان على كتفه كريم محمود عبد العزيز".
"هوجان" تأليف محمد العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.
محمد إمام
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