تعرف على إيراد "الممر" في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك، فيلم "الممر" بطولة الفنان أحمد عز، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمام أربعة أفلام، هي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، "سبع البرُمبة" للفنان رامز جلال، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد.

وحقق الفيلم أمس الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك، إيراد قُدر بـ2 مليون و920 ألفًا و888 جنيهًا.

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، أمير صلاح الدين، محمود حافظ، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم: هند صبري وشريف منير، إنتاج هشام عبدالخالق.