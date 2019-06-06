أحمد صلاح حسني يشيد بأداء نادين نجيم في "خمسة ونص".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الشكر للفنان أحمد صلاح حسني بعد تهنئته لها على دورها في مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض خلال شهر رمضان.

وعلقت "نادين" عبر حسابها على "تويتر" على تهنئة صلاح، وكتبت: "شكرا كتير".

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وكان الفنان أحمد صلاح حسني، كتب عبر حسابه على "تويتر": "تحياتي على دورك في مسلسل خمسة ونصف كنتي متميزة.. برافو نادين".

مسلسل "خمسة ونص" بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، كارين سلامة، تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".