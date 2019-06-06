"كازابلانكا" يقترب من 7 ملايين جنيه في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة منذ طرحه في دور العرض السينمائي، بموسم عيد الفطر المبارك، في تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، متفوقًا على أربعة أفلام تتنافس بنفس الموسم، هي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد.

وحقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء 5 يونيو، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات).

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، أحمد داش.