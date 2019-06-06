محمد إمام لـ"كريم عبدالعزيز": "كان نفسي أشوف الزعيم والساحر في عمل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
علق الفنان محمد عادل إمام، على تعاونه مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز في مسلسل "هوجان" الذي عُرض في شهر رمضان، قائلاً "أنا أكتر واحد كان نفسي أشوف الزعيم والساحر مع بعض في عمل".
ونشر محمد إمام صورة تجمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا: "أنا أكتر واحد كان نفسي أشوف، الزعيم والساحر مع بعض في عمل.. بس أظن مفيش أحلى من كده، الناس أتخضوا إن إحنا هنمثل مع بعض وأتخضوا أكتر لما شافوا تمثيلنا مع بعض.. أخويا اللي مكسر الدنيا واللي شال مسلسل هوجان على كتفه كريم محمود عبدالعزيز".
"هوجان" عُرض خلال شهر رمضان، وشارك في بطولته محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".
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