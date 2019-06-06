بالصور| أشرف عبدالباقي يفتتح الموسم الثاني من "جريما في المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان أشرف عبدالباقي الموسم الثاني من عرض "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" بطولة فرقته الجديدة، أمس الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يُذكر أن عبدالباقي وفرقته الجديدة افتتحا الموسم الأول شهر نوفمبر الماضي، وحققا نجاحا جماهيريًا كبيرًا بمسرح الريحاني بالقاهرة، وقاموا بأكثر من جولة في عدد من المحافظات، منها: المنيا، أسيوط وبورسعيد.

"مسرحية كلها غلط" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وقام بتمصيرها للعرض في مصر.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.