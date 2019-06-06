غدًا.. أسرة محمد نجم تستقبل العزاء في عمر مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن موعد ومكان عزاء الفنان محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتستقبل أسرة نجم العزاء غدًا الجمعة 7 يونيو في مسجد عمر مكرم، عقب أداء صلاة المغرب.

جدير بالذكر أن جنازة الفنان الراحل شُيعت عصر أمس الأربعاء، عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود.

لمحمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها: "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر".