وفاة الفنان المصري محمد نجم الشهير بـ شفيق يا راجل

توفي الفنان المصري محمد نجم، اليوم الأربعاء، إثر أزمة صحية ألمت به عن عمر يناهز 74 عامًا.
وأعلن وائل عبدالله عضو مجلس نقابة الممثلين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ وفاة الفنان محمد نجم قائلاً: ”الفنان محمد نجم في ذمة الله“.
ودخل ”نجم“ قبل أيام في غيبوبة أثناء تواجده في المستشفى للعلاج من جلطة دماغية، بعد ارتفاع في حرارته.
يُذكر أن الفنان محمد نجم أثرى المسرح المصري والسينما والتلفزيون بالعديد من أعماله، حيث بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وأسس مسرحًا يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي، ومن أشهر أعماله: ”عش المجانين“، و“اعقل يا مجنون“، و“عبده يتحدى رامبو“، و“أولاد دراكولا“، و“البلدوزر“.
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