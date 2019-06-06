الليلة.. عرض "الحادثة" على مسرح الغد

يقام العرض المسرحي "الحادثة" على مسرح الغد، وذلك ضمن خطة البيت الفني للمسرح في عيد الفطر المبارك، مساء اليوم، الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء

ويشار إلى ان العرض انتاج فرقة مسرح الغد، وتقدم

في قالب كوميدي لتدور أحداثها حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في بيته ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويفوالقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

يشارك في بطولة العرض ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان.