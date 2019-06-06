الليلة.. عرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس

تستعد فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، لافتتاح العرض المسرحى الجديد "محطة مصر " من إنتاج الفرقة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء،والثامنة والنصف مساء في حفلتين متتاليتين وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الذي تشهده عروض الفرقة خاصة أيام العيد.
ويشار إلى أن العرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.
ويذكر أن "محطة مصر" تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، وموسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.
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