غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الورشة السينمائية للمنتج دوڤ سيمنز

يقام غدًا الجمعة، مؤتمر صحفي للفنانة سماح أنور والمنتج الهوليودي دوڤ سيمنز، وذلك للإعلان عن تفاصيل الورشة السينمائية التي ينظمها "سيمنز" في مصر لأول مرة.
ويشار إلى أنه تعد زيارة المنتج العالمي دوڤ سيمنز لمصرهي الأولى، حيث يقدم ورشة سينمائية تابعة لمعهد هوليوود للفيلم في "لوس انجلوس" التي أسسها سيمنز عام 1998، والخاصة بصناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليوود والعالم.
ومن المقرر أن يقدم "سيمنز" ورشتين بالجامعة الأمريكية وتقام الورشة الأولى على مدار يومين 10 و11 يونيو وتستمر لمدة 16 ساعة بواقع 8 ساعات يوميًا تتخلها ساعة راحة، ويحضرها عدد كبير من نجوم الفن والمهندس نجيب ساويرس، فيما تقدم الورشة الثانية يومي 17 و18 يونيو.
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