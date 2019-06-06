أحيا المطرب مصطفى حجاج، مساء أمس، الأربعاء، حفل عيد الفطر داخل أحد المولات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عددكبير من الشباب من الجنسين.
وكان قدم "حجاج" مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني
التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها:"خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصطفى حجاج يحيي أولى حفلات عيد الفطر بالقاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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