بالصور.. مصطفى حجاج يحيي أولى حفلات عيد الفطر بالقاهرة الجديدة

أحيا المطرب مصطفى حجاج، مساء أمس، الأربعاء، حفل عيد الفطر داخل أحد المولات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد

كبير من الشباب من الجنسين.

وكان قدم "حجاج" مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني

التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها:"خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش" وغيرها.





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