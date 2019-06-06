الليلة.. عرض فيلم "122" بالدنمارك والسويد

يعرض الفيلم المصري "122" اليوم الخميس، في دور العرض السينمائي بدولتي الدنمارك والسويد، وكان قد لاقى العمل نجاحًا كبيرًا عقب عرضه في مصر .

وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار

تشويقي حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، وتقودهما الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم منالعمليات المشبوهة، لكنهما يصابان في حادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ كل منهما في مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

ويذكر أن "122" بطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمد لطفي، تأليف صلاح الجهيني.