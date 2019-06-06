اليوم.. عرض "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير

تفتتح فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى الجديد "بيت الأشباح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الخميس على المسرح العائم الصغير بالمنيل. على المسرح العائم الصغير بالمنيل. ويشار إلى أن "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، بطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.

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