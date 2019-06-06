السبت.. نادي السينما المستقلة يعرض الأفلام الفائزة بملتقى رؤية

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت الموافق ٨ يونيو في تمام السابعة مساء بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ومن المقرر أن يتم عرض

الأفلام التي حصلت على جوائز الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لسينما الشباب حيث سيتم عرض كل من فيلم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج "ياسر شفيعي" وفيلم "قد السما" للمخرجة ندا عمرو وفيلم "التجربةأسف" للمخرج علاء خالد وفيلم" حيث تعيش الأشياء الجامحة للمخرج حسام شاكر وفيلم "الجحيم الأبيض" إخراح أحمد عاصم وعمر شاش ومحمود خالد.

ويقام عقب عرض الافلام ندوة يدير الناقد السينمائي أحمد نبوي لمناقشة الأفلام مع مخرجيها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثاني من كل شهر.