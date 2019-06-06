خاص- فيليب أسمر يردّ عبر “الخليج 365” على الانتقادات.. وماذا قال الصبّاح عنه؟

أعمال عديدة طُرحت في شهر رمضان، عرضت قصصاً متنوعة، منها ما نقلت الواقع بحذافيره وأخرى كانت من نسج الخيال. ولم يعد مستغربًا أن تتعرّض الأعمال لانتقادات، “فالدنيا أذواق” ولا يمكن إرضاء جميع المشاهدين مهما حاول فريق العمل لإيصال صورة مثاليّة، إلا أنه يبقى هناك حلقة ناقصة.

ولعل أكثر المسلسلات التي أخذت ضجّة على مواقع التواصل، هو مسلسل “خمسة ونص” من إخراج فيليب أسمر. فرغم اندهاش المشاهدين بطريقة الإخراج الرائعة للمسلسل والقصة التي طرحها، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات، منها البنّاءة وأخرى كانت مجرّد كلام على ورق.

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موقع “الخليج 365” التقى مخرج العمل فيليب أسمر وسأله عن هذا الموضوع، فأشار “أسمر” إن كل عمل من الطبيعي أن يلقى أراءً إيجابيًة وسلبيًة، ولا يمكن إرضاء جميع الأشخاص، مشيرًا إلى أنه يتقبل النقد إذا كان بنّاءا وفي مكانه الصحيح، فيأخذ به ويعمل لتحسين عمله، لكن في المقابل اذا كانت الانتقادات سلبيّة وغير منطقيّة، وهدفها فقط التجريح، فهو يتجاهلها.

وفي السياق، سألنا “أسمر” حول حفل الزفاف الذي شهده المسلسل والذي اعتبره البعض مبالغ فيه، ليردّ فيليب قائلا “شي بيضحّك”، لافتًا الى أن جميعنا نعرف كيف تكون معظم الأعراس اللبنانية والتي تشهد فخامة ومبالغة بالعديد من التفاصيل، وما عرضه المسلسل هو فقط 20 بالمئة من الأمور التي تحصل على أرض الواقع في الأعراس.

في المقابل، كان المنتج صادق الصباح قد أشاد بأسمر في وقت سابق، وبالمجهود الذي وضعه لتقديم “خمسة ونص” بأفضل صورة، فقال في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر: “فيليب أسمر، المخرج المبدع وصاحب الرؤية والهوية الخاصة. نقل في “خمسة ونص” أدق التفاصيل بعين الواقع فأتت الصورة بألوان الحياة بجمالها وقساوتها، وأتى النجاح شعبياً لأنه مسّ الشارع.. فألف مبروك لك ولنا هذا النجاح المدوي”.

يذكر أن المسلسل من بطولة ندين ن. نجيم، قصي خولي معتصم النهار، رولا حمادة ونخبة من نجوم التمثيل اللبنانيين والسوريين، وقد نجح في جذب المشاهدين حاصدًا نسبة متابعة عاليّة.