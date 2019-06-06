أحلام تقود سيارة في السُعودية.. فهل انقلبت على موقفها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت المطربة الإماراتية أحلام إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل في مدينة جدة، خلال عيد الفطر المبارك وبالتحديد في الـ 8 من يونيو الجاري، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ولدى وصولها إلى جدة، استقلت المطربة الإماراتية سيارة وتجولت بها في شوارع جدة، ونشرت الفيديو عبر حسابها في "تويتر" وقالت خلال الفيديو إن هذه هي المرة الأولى التي تقود فيها السيارة بالمملكة.

وبعد صدور قرار ملكي في السعودية، بتاريخ الـ 26 من سبتمبر 2018، يسمح للمرأة بقيادة السيارة؛ ما استدعى رواد السوشال ميديا لتداول مقطع فيديو قديم للفنانة أحلام، تؤكد فيه تأييدها لمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة بنفسها.

كما تم استحضار تغريدة قديمة للفنانة أحلام حول الموضوع نفسه، تعود للعام 2013 حين دخلت في جدل مع متابعيها من معارضي رأيها بتأييدها عدم قيادة المرأة السعودية للسيارة، وقالت فيها: "أقول من الآخر مدامكم مسّختوها معي وآخر رد لكم مني، مشوا بوزكم ما في سواقة ويا الله اقطعوا، أنا ضد السواقة في السعودية بلد الحرمين. كيفي".