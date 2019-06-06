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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، عن نيتها ورغبتها في الزواج من رجل كويتي، إلا أن الإعلامية الكويتية مي العيدان رفضت طلبها قائلة إنها من الأفضل أن تعود للارتباط مرة أخرى بطليقها الفنان أحمد سعد.
وبحسب فيديو نشرته الإعلامية مي العيدان عبر إنستغرام وقامت بحذفه لاحقًا وجمع بين "العيدان" و"ريم"، فإن الثانية كشفت عن أن والدها سوري الجنسبة ووالدتها مصرية، وتتمنى الزواج من رجل كويتي حتى تجمع بين جميع الجنسيات العربية.
وأضافت ريم البارودي، أنها عاشت بالمملكة العربية السعودية فترة من الزمن، وترغب في الزواج من كويتي وتهدف إلى ذلك.
وأوضحت ريم أنها معجبة بالأزياء والملابس الخليجية مثل جميع المصريين، إلا أنها تقلق من اللقاءات الإعلامية لمي العيدان وتصطدم وتفاجأ بما تعرضه بحلقاتها.
ورغم أن "العيدان" لم ترد خلال الفيديو على طلب ريم البارودي، إلا أنها دونت على الفيديو "المحذوف" الذي شاركته تعليقًا قالت فيه: "لا بيه ارجعي على أحمد سعد أفضل مش عايزين".
وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان لم تفوت فرصة إعلان أحمد سعد انفصاله عن سمية الخشاب دون التعليق على الأمر.
وذكَرت مي متابعيها أنها سبق وأخبرتهم قبل أشهر أن سعد وسمية سينفصلان، كما قالت إن كليهما سبق وتزوج أكثر من مرة متذكرة ريم البارودي وأنها الآن تشمت فيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان بعد طلب زواج ريم البارودي من كويتي: عودي لأحمد سعد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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