النجمة بريانكا تشوبرا تؤكد أن دوقة ساسكس ضحية للعنصرية

أكدت النجمة الشهيرة، بريانكا تشوبرا، أن صديقتها، ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ضحية بنسبة 100% للعنصرية، موضحة أن ميغان، وبرغم ذلك، غير منزعجة من الانتقادات التي تُوَجَّه لها، وهذه إحدى سمات شخصية ميغان الجميلة التي تتجاوز الأمور بهدوء.

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وتابعت تشوبرا في مقابلة حصرية انفردت بها اليوم مجلة صنداي تايمز، "لم يعرف كثيرون عن ميغان أي شيء إلا بعد الكشف عن علاقتها بالأمير هاري، لكني أعرفها من قبل ذلك، وهي كما هي نفس هذه الفتاة الجميلة. ورغم ما واجهته وما تزال من تلميحات، شائعات وتعليقات، إلا أنها قادرة على التعامل مع كل هذه الأشياء، وهذا عهدي بها، فهي إنسانة ذات شخصية عصرية وتقدمية".

ومن الجدير ذكره أن ميغان، 37 عامًا، هي أول فرد ذي عرق مختلط ينضم للعائلة الملكية في بريطانيا، ووالدتها، دوريا راغلاند، 62 عامًا، أمريكية من أصول أفريقية.



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